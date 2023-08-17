В боротьбу вступають клуби УПЛ: відбулося жеребкування Кубка України

Відбулося жеребкування четвертого попереднього етапу Кубка України з футболу, з якого в боротьбу вступають 8 клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).

"Скала 1911" (Стрий) - "Рух" (Львів)

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир)

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) - "Верес" (Рівне)

"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка)

"Звягель" - "Оболонь" (Київ)

"Лівий берег" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків)

"Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси). Підписуйтесь на наш Google News

Базовий день цієї стадії турніру - 23 серпня.