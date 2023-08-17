В боротьбу вступають клуби УПЛ: відбулося жеребкування Кубка України

Відбулося жеребкування четвертого попереднього етапу Кубка України з футболу, з якого в боротьбу вступають 8 клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).
- "Скала 1911" (Стрий) - "Рух" (Львів)
- "Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир)
- "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) - "Верес" (Рівне)
- "Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка)
- "Звягель" - "Оболонь" (Київ)
- "Лівий берег" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса)
- "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків)
- "Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси).
Базовий день цієї стадії турніру - 23 серпня.