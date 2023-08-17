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В боротьбу вступають клуби УПЛ: відбулося жеребкування Кубка України

Розіграш розпочався 29 липня.

В боротьбу вступають клуби УПЛ: відбулося жеребкування Кубка України
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Відбулося жеребкування четвертого попереднього етапу Кубка України з футболу, з якого в боротьбу вступають 8 клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).

  • "Скала 1911" (Стрий) - "Рух" (Львів)
  • "Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир)
  • "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) - "Верес" (Рівне)
  • "Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка)
  • "Звягель" - "Оболонь" (Київ)
  • "Лівий берег" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса)
  • "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків)
  • "Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси).
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Базовий день цієї стадії турніру - 23 серпня.

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