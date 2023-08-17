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Гвардіола обігнав Луческу за кількістю трофеїв

Іспанець піднявся на 2-е місце.

Гвардіола обігнав Луческу за кількістю трофеїв
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Манчестер Сіті" завоював четвертий титул у сезоні, обігравши по пенальті у матчі за Суперкубок УЄФА "Севілью" – 1:1 (пенальті – 5:4).

Огляд матчу.

Цей трофей став 36-м у тренерській кар'єрі наставника "мыстян" Хосепа Гвардіоли - каталонець завоював 14 трофеїв з "Барселоною" та 7 з "Баварією".

За період своєї роботи в "Манчестер Сіті" Гвардіола вже здобув 15 титулів за сім років.

Таким чином Гвардіола випередив головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу, який має на рахунку 35 трофеїв. Гвардіола піднявся на друге місце за кількістю завойованих титулів.

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До абсолютного лідера рейтингу, легендарного наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, Пепу чекає ще довга дорога - сер Алекс завоював 49 трофеїв за 39 років тренерської кар'єри.

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