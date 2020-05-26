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Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Тернополя во Львов

Тернополь примет финал у себя в 2021 году.

Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Тернополя во Львов
Кубок Украины
Фото: ффу

Финал Кубка Украины будет проведен во Львове, а не в Тернополе, как планировалось ранее.

Об этом заявил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, сообщает Украинский футбол.

"Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь", - пояснил он.

Костюченко отметил, что полуфиналы Кубка Украины будут состоять из одного матча, и пройдут 17 и 24 июня на двух стадионах, где будет действовать ВАР: в Ужгороде и Мариуполе.

8 июля финал Кубка состоится на "Арене Львов".

"А Тернополь в знак уважения и благодарности городу, который подготовился к финалу, примет финал у себя в 2021 году", - добавил Костюченко.

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