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Львовские "Карпаты" попали в топ-5 антирейтинга Европы

В "Карпатах" наставник меняется за последние 5 лет каждые полгода.

Львовские "Карпаты" попали в топ-5 антирейтинга Европы
ФК Карпаты Львов
Фото: ФК Карпаты Львов

Компания CIES Football Observatory, специализирующая на статистике, сделала исследование о том, как часто профессиональные футбольные клубы меняют главных тренеров.

Аналитики взяли период с января 2015 года по декабрь 2019-го, а также брали во внимание тех специалистов, которые провели не менее трех игр на своем посту.

В разделе "Европа" в этот своеобразный хит-парад попали и львовские "Карпаты", заняв в нем высокое, но, в данном случае, далеко не почетное пятое место. Львовский клуб сменил за 5-летний срок 10 главных тренеров.

За это время "зелено-белых" тренировали Игорь Йовичевич, Владимир Безубьяк, Олег Дулуб, Серхио Наварро, Сергей Зайцев, Олег Бойчишин, Жозе Мораиш, Фабри, Александр Чижевский, а также Роман Санжар, который и ныне возглавляет клуб.

В общемировом масштабе львовяне заняли 37-е место.

Кроме того, в список попали донецкие "Олимпик" (5, Санжар, Шевчук, Жулио Сезар, Климовский и Гомес) и "Шахтер" (3, Луческу, Фонсека, Каштру), а также "Динамо" (Ребров, Хацкевич, Михайличенко), "Ворскла" (Сачко, Косовский, Максимов) и "Заря" (Вернидуб, Скрпиник).

В среднем, каждый клуб Украинской Премьер-лиги сменил 3,4 тренера за 5 лет. И по этому показателю наш высший дивизион идет вровень с французским, расположившись на 37-м месте.

Для сравнения, у Английской Премьер-Лиги этот показатель равен 3,2, Бундеслиги - 3,8, Серии А - 3,9, а Ла Лиги - 4,6.

А возглавил не совсем приятный рейтинг в Европе "Войводина", которая сместила 13 наставников.

Но и сербский клуб рядом не стоял с "абсолютным чемпионом" – боливийским "Реалом Потоси", который за пятилетку уволил 20 главных тренеров, т.е. в среднем раз в квартал. По-видимому, у боливийцев есть такая народная забава по названию "Уволь тренера".

Добавим, что лишь 30 клубов из 766, принятых во внимание, тренировал только один тренер в течение пятилетнего периода.

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