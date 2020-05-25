Составлен рейтинг самых доходных футболистов мира

Лионель Месси не входит в их число.

Авторитетный портал Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих футболистов мирового футбола по аккумулированным суммам трансферов.

Самый дорогой футболист – Неймар оказался и самым прибыльным. Бразилец, несмотря на малое количество трансферов в карьере (всего два), принес своим работодателям 310,2 млн евро.

На второй строчке рейтинга с большим отрывом от Неймара расположился Криштиану Роналду (3 сделки – "Манчестер Юнайтед"/"Реал"/"Ювентус" - на сумму 230 млн евро).

И замкнул тройку "призеров" Ромелу Лукаку – бельгиец взял количеством - 5 трансферов на сумму 203,6 млн евро.

Златан Ибрагимович, несмотря на максимальное количество трансферов среди всех участников топ-10, заработал для своих клубов "всего" 169 млн евро, расположившись на 8-й позиции. Справедливости ради нужно признать, что основные трансферы шведа пиходятся на времена, когда прейскурант цен был значительно ниже, чем сегодняшние.

В свою очередь, Килиан Мбаппе, в карьере которого состоялся лишь один трансфер – из "Монако" в "Пари Сен-Жермен" за 145 млн евро, вошел по этому показателю в топ-10, замкнув "великолепную десятку".