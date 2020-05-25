Тренер "Днепра" брал откаты с игроков, имея зарплату в 4 млн евро, - президент "Ингульца"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал об одной из возможных причин, почему Игорь Коломойский перестал финансировать ФК "Днепр".

"Коломойский - замечательный дядька. У этого человека можно немало полезного отметить. Например, жесткости и прямолинейности в отношениях. Когда он прав, он будет идти до конца. Потому что он прав. У него есть этот внутренний стержень, которому можно позавидовать. Мало таких настойчивых людей, как Коломойский. Все, что он думает, говорит в глаза. Немногие могут так прямо говорить, как он", - заявил Поворознюк в интервью kp.ua.

"История c "Днепром"? На его месте я бы поступил точно так же. Когда у тренера "Днепра", не буду говорить имени, была зарплата 4 млн евро в год и когда он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тыс. долларов с каждого игрока - это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип. Это его позиция. Повторюсь, если бы меня дурили на такие деньги, я поступил бы точно так же", - отметил владелец Ингульца.

Не трудно догадаться, что специалист, о котором может идти речь - испанский тренер Хуанде Рамос, который работал в "Днепре" с 2010-го по 2014-й год. Под его руководством "Днепр" в сезоне 2013/14 смог повторить свой лучший результат за годы независимости Украины со времен сезона 1992/93 - стать серебряным призером, а также впервые попал в квалификацию Лиги Чемпионов.

В 2014 году Рамос покинул "Днепр". Летом 2016 подписал контракт с испанским клубом "Малага".

Напомним, в 2018 году, в год своего 100-летнего юбилея ФК "Днепр" прекратил существование как профессиональный клуб. На это событие несомненно повлияло решение ФИФА - за невыплату долгов клубом перед тренерским штабом Рамоса, в размере 1,35 млн евро, клуб был в 2017 году переведен в Первую, а спустя год и во Вторую лигу.