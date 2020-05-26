Стало известно, когда и где пройдет матч "Шахтер" – "Динамо"

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) провел дистанционное заседание и принял решение о возобновлении Украинской Премьер-лиги 30 мая, сообщает FootballHub.
Центральный матч 24-го тура между "Шахтером" и "Динамо" пройдет в Киеве 31 мая, начало поединка в 17:00.
По имеющейся информации, донецкий клуб будет проводить все домашние поединки на НСК "Олимпийский" до конца сезона.
Календарь матчей 24-го тура УПЛ.
- 30 мая. 17:00. "«Днепр-1" – "Олимпик"
- 31 мая. 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь"
- 31 мая. 17:00. "Шахтер" – "Динамо"
- Дата уточняется. "Колос" – "Десна"
- Дата уточняется. "Александрия" – "Заря"
- Дата уточняется. "Ворскла" – "Львов"