Стало известно, когда и где пройдет матч "Шахтер" – "Динамо"

В последний день весны, на "Олимпийском".

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) провел дистанционное заседание и принял решение о возобновлении Украинской Премьер-лиги 30 мая, сообщает FootballHub.

Центральный матч 24-го тура между "Шахтером" и "Динамо" пройдет в Киеве 31 мая, начало поединка в 17:00.

По имеющейся информации, донецкий клуб будет проводить все домашние поединки на НСК "Олимпийский" до конца сезона.

Календарь матчей 24-го тура УПЛ.