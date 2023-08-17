Віцепрезидент ФЛАУ Добринська увійшла до Ради Світової легкої атлетики

Сьогодні, 17 серпня, на Конгресі Світової легкої атлетики в Будапешті віцепрезидентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Наталія Добринська отримала впевнену підтримку від уповноважених делегатів, набравши 144 голоси зі 197 можливих, і була обрана до складу Ради Світової легкої атлетики, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Добринська – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 з семиборства, чемпіонка світу й колишня рекордсменка світу з п’ятиборства в приміщенні, призерка чемпіонатів світу в приміщенні й просто неба з багатоборства.

"Сьогоднішній успіх – це наша спільна командна робота. Вдячна колегам і партнерам ФЛАУ за довіру й підтримку. Також висловлюю вдячність усій міжнародній легкоатлетичній сім’ї за можливість проявити себе й представляти Україну на настільки високому спортивному рівні", – прокоментувала обрання новоспечена членкіня Ради.