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Віцепрезидент ФЛАУ Добринська увійшла до Ради Світової легкої атлетики

Українка отримала 144 голоси зі 197-ми делегатів Конгресу.

Віцепрезидент ФЛАУ Добринська увійшла до Ради Світової легкої атлетики
Фото: uaf.org.ua

Сьогодні, 17 серпня, на Конгресі Світової легкої атлетики в Будапешті віцепрезидентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Наталія Добринська отримала впевнену підтримку від уповноважених делегатів, набравши 144 голоси зі 197 можливих, і була обрана до складу Ради Світової легкої атлетики, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Добринська – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 з семиборства, чемпіонка світу й колишня рекордсменка світу з п’ятиборства в приміщенні, призерка чемпіонатів світу в приміщенні й просто неба з багатоборства.

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"Сьогоднішній успіх – це наша спільна командна робота. Вдячна колегам і партнерам ФЛАУ за довіру й підтримку. Також висловлюю вдячність усій міжнародній легкоатлетичній сім’ї за можливість проявити себе й представляти Україну на настільки високому спортивному рівні", – прокоментувала обрання новоспечена членкіня Ради.

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