"Аль-Хіляль" пропонує гравцю "Шахтаря" зарплату у $2 мільйони на місяць, - ЗМІ

Проте цього Тете занадто мало.

23-річним вінгером "Шахтаря" Тете, який у січні був відданий до кінця сезону в оренду в "Лестер", зацікавився "Аль-Хіляль". Саудівський клуб, у який останнім часом активно сватають контрактом на 1,2 млрд доларів Ліонеля Мессі, готовий платити Тете по 2 млн доларів щомісяця, повыдомляє sportwitness.co.uk. Сам бразилець запросив у "Аль-Хіляля" зарплату вдвічі більше.

Тете у другій частині сезону відзначився 1 забитим м'ячем в 14 проведених за "лисиць" поєдинках.

Зазначається, що подальше перебування Теті в стані чемпіонів АПЛ сезону-2015/16 повністю виключено, оскільки клуб з адміністративного центру графства Лестершир за результатами поточного сезону залишає елітний англійський дивізіон.

При цьому бразилець, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів, не планує повертатися до "Шахтаря", з яким у нього контракт до 31 грудня.