Слідом за Костюк і Ястремська покинула "Ролан Гаррос"

Перше коло Відкритого чемпіона Франції з тенісу не змогла подолати Даяна Ястремська (WTA 144).
У протистоянні з Донною Векіч((WTA 22, Чехія) українка зазнала поразки у двох сетах – 2:6, 5:7.
Матч тривав 87 хвилин.
Напередодні турнір залишила ще одна українка – Марта Костюк також у двох сетах поступилася другої ракетці світу білорусці Арині Соболенко.
Нагадаємо, Ястремська потрапила до основної сітки "Ролан Гаррос" через кваліфікаційне сито.
У першому колі грунтового мейджору ще виступлять чотири українки.