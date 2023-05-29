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Слідом за Костюк і Ястремська покинула "Ролан Гаррос"

Даяна не змогла подолати перший раунд.

Слідом за Костюк і Ястремська покинула "Ролан Гаррос"
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

Перше коло Відкритого чемпіона Франції з тенісу не змогла подолати Даяна Ястремська (WTA 144).

У протистоянні з Донною Векіч((WTA 22, Чехія) українка зазнала поразки у двох сетах – 2:6, 5:7.

Матч тривав 87 хвилин.

Напередодні турнір залишила ще одна українка – Марта Костюк також у двох сетах поступилася другої ракетці світу білорусці Арині Соболенко.

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Нагадаємо, Ястремська потрапила до основної сітки "Ролан Гаррос" через кваліфікаційне сито.

У першому колі грунтового мейджору ще виступлять чотири українки.

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