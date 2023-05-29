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Матч "Шахтаря" та "Дніпра-1" завершився грандіозною бійкою

"Гірники" – чемпіони.

Матч "Шахтаря" та "Дніпра-1" завершився грандіозною бійкою
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

У центральному матчі 29-го туру та всього другого кола УПЛ зустрілися "Шахтар" та "Дніпро-1".

Матч завершився розгромною перемогою "гірників" – 3:0, що дозволило донецькому клубу здобути золоті медалі.

Зазначимо, що у компенсований час матчу сталася масова бійка. В результаті арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала 6 червоних карток.

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Згідно з офіційним протоколом зустрічі на сайті УПЛ, були вилучені два футболісти "Шахтаря": Єгор Назаріне та Анатолій Трубін. У складі дніпрян червоними картками були "нагороджені" Жоао Пеглоу та Вітарій Федорів, а також запасні гравці Рональд Матарріта та Олексій Гуцуляк.

Примітно, що після вилучення Трубіна у ворота "гірників" довелося стати захиснику Ярославу Ракицькому.

Огляд матчу "Шахтар" - "Дніпро-1".

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