У центральному матчі 29-го туру та всього другого кола УПЛ зустрілися "Шахтар" та "Дніпро-1".

Матч завершився розгромною перемогою "гірників" – 3:0, що дозволило донецькому клубу здобути золоті медалі.

Зазначимо, що у компенсований час матчу сталася масова бійка. В результаті арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала 6 червоних карток.

Згідно з офіційним протоколом зустрічі на сайті УПЛ, були вилучені два футболісти "Шахтаря": Єгор Назаріне та Анатолій Трубін. У складі дніпрян червоними картками були "нагороджені" Жоао Пеглоу та Вітарій Федорів, а також запасні гравці Рональд Матарріта та Олексій Гуцуляк.

Примітно, що після вилучення Трубіна у ворота "гірників" довелося стати захиснику Ярославу Ракицькому.

Огляд матчу "Шахтар" - "Дніпро-1".