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Сьогодні "Шахтар" відзначає 87-річчя

24 травня 1936 року відбувся перший офіційний матч "гірників".

Сьогодні "Шахтар" відзначає 87-річчя
Фото: ФК "Шахтар"

Сьогодні 13-разовий чемпіон України та 13-разовий володар Кубка країни, 9-разовий володар Суперкубку України, 4-разовий володар Кубка СРСР та володар останнього 38-го розіграшу Кубка УЄФА (2008/09) донецький "Шахтар" відзначає своє 87-річчя.

"Організатором і першим тренером донецької команди був Микола Наумов. Ще до початку Другої світової війни "гірники" дебютували у Вищій лізі. Після звільнення Донбасу від фашистських військ капітан Георгій Бікезін зібрав нову команду, яка 1951 року взяла бронзові нагороди чемпіонату СРСР. У 1961 та 1962 роках "Шахтар" завоював свої перші трофеї – Кубки СРСР. Яскравим періодом в історії клубу стали 1970–1980-ті роки, коли «оранжево-чорні» тричі ставали призерами першості (1975, 1978, 1979), виграли ще два Кубки (1980, 1983) та Суперкубок СРСР (1984).

Дебютним трофеєм за часів незалежності був Кубок України сезону-1994/95, проте зазіхнути на титул тривалий час здавалося неможливим. Усе змінилося у 1996 році, коли президентом ФК "Шахтар" став Рінат Ахметов. Відтоді почався відлік «золотої ери» в історії клубу, що триває донині. За цей час команда 13 разів ставала чемпіоном України, виграла 13 національних Кубків та 9 Суперкубків України, здобула найбільшу перемогу сучасного українського футболу – завоювала Кубок УЄФА (2009).

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Сьогодні "Шахтар" є провідним клубом України, постійним учасником Ліги чемпіонів УЄФА, командою, яку знають і поважають в усьому футбольному світі. Місія клубу – представляти країну на міжнародній арені, а також робити все, щоб допомогти Україні й українському народу здобути нашу головну перемогу.

Вітаємо ветеранів різних поколінь, футболістів і тренерів, співробітників, президента клубу Ріната Ахметова та всіх уболівальників з 87-річчям "Шахтаря"! Кожен з вас зробив свій вагомий внесок у досягнення команди і є причетним до історії успіху «гірників». Усі ви завжди будете частиною великої "шахтарської" сім’ї!

З днем народження, "Шахтар", – йдется в заяві клубної пресслужби.

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