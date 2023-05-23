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Промоутер Усика назвав комерційну вартість бою з Дюбуа

На порядок менше, ніж пропонують саудити за івент за участю Ф'юрі.

Промоутер Усика назвав комерційну вартість бою з Дюбуа
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Генеральний директор K2 Promotions та за сумісництвом промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк назвав ринкову вартість бою свого клієнта з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 KO).

"Вона не перевищуватиме 10-ти млн євро.

Ми ще не проводили конкретних переговорів (з польськими спонсорами, - прим. LB.ua). Але є багато компаній, які готові взяти участь у проведенні поєдинку. Адже, ще раз наголошую, це буде не просто спортивна подія, а величезний випадок зібрати кошти і допомогти українцям, які мають потребу", - цетує промоутера xsport.ua.

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Раніше Красюк заявляв, що бій Усик – Дюбуа може пройти у Польщі.

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