ФІФА продовжила драконівське для українського футболу правило розривати для легіонерів контракти

ФІФА продовжила правило, що дозволяє легіонерам (гравцям і тренерам) розривати в односторонньому порядку контракти з українськими клубами через війну, повідомляє пресслужба організації.
Дію правила продовжено до 30 червня 2024 року, за умови, що клуби будуть проінформовані в письмовій формі до 1 липня поточного року.
При цьому до цього правила внесено низку обмежень:
- воно не поширюється на гравців і тренерів, які все ще грають або тренують українські чи російські клуби;
- не поширюється на контракти, які були підписані після 7 березня 2022 року.
Гравці, контракти яких були призупинені на підставі цього правила, на період припинення не зможуть:
- бути об'єктом трансферу або оренди на платній основі;
- підписувати контракт з іншим українським або російським клубом.