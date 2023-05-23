ФІФА продовжила драконівське для українського футболу правило розривати для легіонерів контракти

Але є зміни.

ФІФА продовжила правило, що дозволяє легіонерам (гравцям і тренерам) розривати в односторонньому порядку контракти з українськими клубами через війну, повідомляє пресслужба організації.

Дію правила продовжено до 30 червня 2024 року, за умови, що клуби будуть проінформовані в письмовій формі до 1 липня поточного року.

При цьому до цього правила внесено низку обмежень:

воно не поширюється на гравців і тренерів, які все ще грають або тренують українські чи російські клуби;

не поширюється на контракти, які були підписані після 7 березня 2022 року.

Гравці, контракти яких були призупинені на підставі цього правила, на період припинення не зможуть: