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Колишній абсолютний чемпіон світу кинув виклик Ломаченку

Джордж Камбосос запропонував українцеві бій в Австралії.

Колишній абсолютний чемпіон світу кинув виклик Ломаченку
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій ваговій категорії Джордж Камбосос (20-1, 10 KO) заявив, що хоче провести бій проти Василя Ломаченка(17-2, 11 КО).

За словами австралійського боксера, він готовий розділити ринг із українцем у себе на батьківщині.

"У Ломаченка є великий стадіонний бій в Австралії проти Камбососа, як і планувалося спочатку. Але давайте дозволимо йому відновитися і повернутися в Україну. Так що я молюся за Україну. Маємо те, що маємо", - сказав Камбосос в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).

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