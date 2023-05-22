Українські тенісисти дізналися суперників з кваліфікації "Ролан Гаррос"

За право зіграти в основній сітці єдиного у сезоні ґрунтового турніру "Великого шолома" - "Ролан Гаррос" українські тенісистки Даяна Ястремська та Дар'я Снігур мають подолати сито кваліфікаційного етапу.

Ястремська на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції зіграє з Александрою Каданцу-Ігнатик (Румунія), а Снігур зіграє з Катінкою фон Дайхманн із Ліхтеншетйна.

Матч Даяни пройде вже сьогодні, наступного дня свій поєдинок зіграє Дар’я.

Серед чоловіків єдиним представником України стане Олексій Крутих (ATP, 177). У першому матчі кваліфая перший номер нашої країни, поміряється силами з австралійцем Алексом Болтом (ATP, 378). Матч відбудеться завтра.