У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
ГоловнаСпорт

Українські тенісисти дізналися суперників з кваліфікації "Ролан Гаррос"

Основна сітка турніру стартує 28 травня.

Українські тенісисти дізналися суперників з кваліфікації "Ролан Гаррос"
Фото: Жан-Шарль Кастло / FFT

За право зіграти в основній сітці єдиного у сезоні ґрунтового турніру "Великого шолома" - "Ролан Гаррос" українські тенісистки Даяна Ястремська та Дар'я Снігур мають подолати сито кваліфікаційного етапу.

Ястремська на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції зіграє з Александрою Каданцу-Ігнатик (Румунія), а Снігур зіграє з Катінкою фон Дайхманн із Ліхтеншетйна.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Матч Даяни пройде вже сьогодні, наступного дня свій поєдинок зіграє Дар’я.

Серед чоловіків єдиним представником України стане Олексій Крутих (ATP, 177). У першому матчі кваліфая перший номер нашої країни, поміряється силами з австралійцем Алексом Болтом (ATP, 378). Матч відбудеться завтра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies