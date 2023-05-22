Мілан прийме матч відбору Євро-2024 Італія – Україна

Наша збірна поки що без перемог.

Матч 6-го туру відбору до Євро-2024 Італія – Україна, який відбудеться 12 вересня, зіграють на "Сан-Сіро" у Мілані, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що збірна України у відбірному етапі поки що провела одну зустріч, програвши англійцям на "Вемблі" - 0:2. Італійці встигли зіграти два матчі, програвши Англії (1:2) та вигравши у Мальти (3:0).

Зазначимо, що у червні збірна України в рамках відбору змагатиметься проти Північної Македонії (16.06) та Мальти (19.06). 9 вересня синьо-жовті зіграють із Англією.