Переговори щодо бою Усік - Ф'юрі зупинилися

Промоутер володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) та глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив останню інформацію про можливий поєдинок між його підопічним та

чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Переговори не просуваються, але є час для того, щоб переговори відбулися. Я сподіваюся, особливо після того, як я заявив, що бій дійсно відбудеться.

Але я поняття не маю, чи реально це. Це може бути, а може і не бути.

Гроші, які саудівці нібито викладуть за цей бій, набагато перевищують гроші, які бійці могли б заробити де-небудь ще в світі", - цетує Арума Boxing News.