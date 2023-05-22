У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
ГоловнаСпорт

Переговори щодо бою Усік - Ф'юрі зупинилися

Про це розповів Боб Арум.

Переговори щодо бою Усік - Ф'юрі зупинилися
Фото: fightnews.info

Промоутер володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) та глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив останню інформацію про можливий поєдинок між його підопічним та 

чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Переговори не просуваються, але є час для того, щоб переговори відбулися. Я сподіваюся, особливо після того, як я заявив, що бій дійсно відбудеться.

Але я поняття не маю, чи реально це. Це може бути, а може і не бути.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Гроші, які саудівці нібито викладуть за цей бій, набагато перевищують гроші, які бійці могли б заробити де-небудь ще в світі", - цетує Арума Boxing News.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies