Зінченко увійшов до топ-20 найкращих гравців АПЛ сезону-2022/23 за версією FourFourTwo

Крайній захисник віцечемпіона Англії "Арсеналу" Олександр Зінченко потрапив до рейтинг найкращих гравців АПЛ за версією авторитетного порталу FourFourTwo.
У списку топ-25 уродженець Радомишля застовпив за собою 16-й рядок.
У поточному сезоні Зінченко провів 33 матчі за "канонірів", у яких забив один гол і виконав дві гольові передачі.
Найкращим гравцем Прем'єр-ліги цього сезону за версією видання визнано дебютанта чемпіона Англії "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда.
Топ-10 найкращих гравців за версією FourFourTwo:
- Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")
- Мартін Едегор ("Арсенал")
- Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")
- Гаррі Кейн ("Тоттенгем")
- Букайо Сака ("Арсенал")
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Каземіро ("Манчестер Юнайтед")
- Бруно Гімараеш ("Ньюкасл")
- Джек Гріліш ("Манчестер Сіті")
- Габріел Мартінеллі ("Арсенал").
...
- 16. Олександр Зінченко ("Арсенал").