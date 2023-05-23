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Зінченко увійшов до топ-20 найкращих гравців АПЛ сезону-2022/23 за версією FourFourTwo

Для українця цей сезон – дебютний у складі "Арсеналу".

Зінченко увійшов до топ-20 найкращих гравців АПЛ сезону-2022/23 за версією FourFourTwo
Фото: FourFourTwo

Крайній захисник віцечемпіона Англії "Арсеналу" Олександр Зінченко потрапив до рейтинг найкращих гравців АПЛ за версією авторитетного порталу FourFourTwo.

У списку топ-25 уродженець Радомишля застовпив за собою 16-й рядок.

Фото: EPA/UPG

У поточному сезоні Зінченко провів 33 матчі за "канонірів", у яких забив один гол і виконав дві гольові передачі.

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Найкращим гравцем Прем'єр-ліги цього сезону за версією видання визнано дебютанта чемпіона Англії "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда.

Топ-10 найкращих гравців за версією FourFourTwo:

  1. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")
  2. Мартін Едегор ("Арсенал")
  3. Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")
  4. Гаррі Кейн ("Тоттенгем")
  5. Букайо Сака ("Арсенал")
  6. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
  7. Каземіро ("Манчестер Юнайтед")
  8. Бруно Гімараеш ("Ньюкасл")
  9. Джек Гріліш ("Манчестер Сіті")
  10. Габріел Мартінеллі ("Арсенал").

...

  • 16. Олександр Зінченко ("Арсенал").
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