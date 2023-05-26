Ломаченко опустився на десяте місце у рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії, Усик – лідер

Авторитетний журнал The Ring надав оновлений рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією (P4P), повідомляє sportarena.com.

Очолює рейтинг чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF/IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. На другому місці залишився колишній абсолютний чемпіон у найлегшій вазі Наоя Іноуе, на третьому – володар титулу WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опустився із сьомої на десяту позицію після поразки від Девіна Хейні. Зазначимо, що американець розташувався на восьмому місці у рейтингу P4P.

Усик має провести обов’язковий захист титулу WBA проти Даніеля Дюбуа. Якщо британець не зможе взяти участі у поєдинку через травму або з іншої причини, то українець, ймовірно, проведе бій із Деонтеєм Вайлдером.

Рейтинг P4P за версією The Ring: