Ломаченко опустився на десяте місце у рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії, Усик – лідер

Авторитетний журнал The Ring надав оновлений рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією (P4P), повідомляє sportarena.com.
Очолює рейтинг чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF/IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. На другому місці залишився колишній абсолютний чемпіон у найлегшій вазі Наоя Іноуе, на третьому – володар титулу WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опустився із сьомої на десяту позицію після поразки від Девіна Хейні. Зазначимо, що американець розташувався на восьмому місці у рейтингу P4P.
Усик має провести обов’язковий захист титулу WBA проти Даніеля Дюбуа. Якщо британець не зможе взяти участі у поєдинку через травму або з іншої причини, то українець, ймовірно, проведе бій із Деонтеєм Вайлдером.
Рейтинг P4P за версією The Ring:
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Еррол Спенс
- Сауль Альварес
- Дмітрій Бівол
- Джош Тейлор
- Девін Гейні
- Джервонта Девіс
- Василь Ломаченко.