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П'ять українок дізналися суперниць у першому раунді "Ролан Гаррос"

До них може приєднатися ще Ястремська.

П'ять українок дізналися суперниць у першому раунді "Ролан Гаррос"
Фото: Roland Garros

Українські тенісистки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Еліна Світоліна дізналися суперниць у першому раунді "Ролан Гаррос"-2023, повідомляє sportarena.com.

Перша ракетка України Калініна зіграє із француженкою Діан Паррі. Костюк розпочне виступ на турнірі з поєдинку проти другої сіяної Аріни Соболенко (Білорусь).

Суперницею Цуренко стала 13-та сіяна Барбора Крейчікова із Чехії. Байндль у першому раунді зіграє з переможницею кваліфікації чи лакі-лузером, а Світоліна стартує на Відкритому чемпіонаті Франції матчем проти 26-ї сіяної Мартіни Тревізан з Італії.

Нагадаємо, що Еліна потрапила в основну сітку турніру по захищеному рейтингу.

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Сьогодні у фіналі кваліфікації "Ролан Гаррос" зіграє Даяна Ястремська. Українка зустрінеться з Грет Міннен із Бельгії. Раніше відбір покинула Дар'я Снігур.

Відкритий чемпіонат Франції-2023 стартує у Парижі 28 травня.

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