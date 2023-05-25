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Хейні жорстко звернувся до Ломаченка після своєї перемоги над українцем

"Прийми поразку як чоловік і припини плакати".

Хейні жорстко звернувся до Ломаченка після своєї перемоги над українцем
Девін Хейні
Фото: EPA/UPG

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні ((30-0, 15 KO) закликав свого недавнього суперника Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) гідно прийняти поразку, якої той зазнав у їхньому бою в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

"Цей хлопець - до біса хворий невдаха. Він отримав привілей, цей хворий невдаха, а зараз виправдовується на ходу.

Прийми цю поразку як чоловік і припини плакати. Усе було створено для того, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар'єрі зазнав невдачі.

І ще, скажи комісії, щоб вона повернула мені мої 400 тисяч за той поштовх", - написав Хейні у Twitter.

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Нагадаємо, команда українця попросила WBC, WBO, WBA та IBF залишити Ломаченка обов'язковим претендентом.

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