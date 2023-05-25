Хейні жорстко звернувся до Ломаченка після своєї перемоги над українцем

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні ((30-0, 15 KO) закликав свого недавнього суперника Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) гідно прийняти поразку, якої той зазнав у їхньому бою в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

"Цей хлопець - до біса хворий невдаха. Він отримав привілей, цей хворий невдаха, а зараз виправдовується на ходу.

Прийми цю поразку як чоловік і припини плакати. Усе було створено для того, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар'єрі зазнав невдачі.

І ще, скажи комісії, щоб вона повернула мені мої 400 тисяч за той поштовх", - написав Хейні у Twitter.

This guy is a fucking sore loser.. Get this privilege sore loser out of boxing he makes excuses as he goes! Take your lost like a man & stop crying.. it was set up for you to win for the 3rd time in your career & you failed! Tell the commission give me my 400k back for that push! https://t.co/RrZQdrakGG — Devin Haney (@Realdevinhaney) May 24, 2023

Нагадаємо, команда українця попросила WBC, WBO, WBA та IBF залишити Ломаченка обов'язковим претендентом.