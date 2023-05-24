Влада Італії підтримала рекомендації МОК щодо допуску росіян до міжнародних турнірів

Уряд Італії схвалив рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) по допуску росіян і білорусів до міжнародних турнірів, повідомляє xsport.ua.

"Уряд зайняв позицію, яка офіційно була доведена міністром спорту Андреа Абоді після узгодження з прем'єр-міністром Джорджей Мелоні і міністром закордонних справ Антоніо Таяні. Вважаю, що ця позиція буде оформлена за допомогою офіційної ноти", - заявив президент НОК Італії Джованні Малага.

Він пояснив, що Рим буде виконувати "всі приписи, які МОК рекомендував, щоб дозволити росіянам і білорусам брати участь в якості нейтральних атлетів в майбутніх спортивних турнірів, в тому числі на території Італії".

Раніше МОК відповів на заяву лідерів Великої сімки (G7), які пообіцяли забезпечити, щоб російські і білоруські атлети не виступали як представники своїх країн.