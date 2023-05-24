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Президент WBC відповів на публікації про нібито "пограбування" Ломаченка в бою з Хейні

Маурісіо Сулейман не піддав критиці суддівський корпус.

Президент WBC відповів на публікації про нібито "пограбування" Ломаченка в бою з Хейні
Фото: EPA/UPG

Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував рішення суддів у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) і Девіном Хейні (30-0, 15 KO).

"Існує велика різниця між тим, що бачать троє суддів, які оцінюють бій і всі інші. Неважливо, де ви його дивитеся, з першого чи останнього ряду на арені або по телевізору.

Будь-який результат міг бути прийнятий. Або перемога одного з бійців, або нічия. Тому ніякого грабунку не було, про що всі кричать у соціальних мережах. Давайте будемо об'єктивними і визнаємо факти. Сталася велика подія, і переміг бокс. Не дозволяйте негативу заплямувати наш спорт", – цетує Сулеймана Boxing Scene.

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Зазначимо, що американець переміг українця в Лас-Вегасі за очками (116-112, 115-113, 115-113) і зберіг усі свої пояси.

Раніше Ломаченко зробив першу заяву після поразки від Хейні.

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