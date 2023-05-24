Перша медаль України на турнірі у Будапешті.

Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи U-23 з фехтування, що стартував напередодні в Будапешті.

Українська рапіристка на шляху до фіналу перемогла британку Амелі Тсанг (15:11), Ліор Друк (15:11) з Ізраїлю, свою співвітчизницю Аліну Полозюк (15:11) та італійку Анну Крістіно (15:12).

У фіналі Сопіт перемогла співвітчизницю Крістіно Вітторію Чіампаліні – 15:10.

Україна вперше в історії здобула медаль у фехтуванні на рапірах на чемпіонатах Європи серед спортсменів до 23 років.

Збірну України на чемпіонаті Європи представляють 24 спортсмени.