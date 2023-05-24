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Українка Сопіт виграла "золото" чемпіонату Європи U-23 з фехтування

Перша медаль України на турнірі у Будапешті.

Українка Сопіт виграла "золото" чемпіонату Європи U-23 з фехтування
Ольга Сопіт
Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи U-23 з фехтування, що стартував напередодні в Будапешті.

Українська рапіристка на шляху до фіналу перемогла британку Амелі Тсанг (15:11), Ліор Друк (15:11) з Ізраїлю, свою співвітчизницю Аліну Полозюк (15:11) та італійку Анну Крістіно (15:12).

У фіналі Сопіт перемогла співвітчизницю Крістіно Вітторію Чіампаліні – 15:10.

Україна вперше в історії здобула медаль у фехтуванні на рапірах на чемпіонатах Європи серед спортсменів до 23 років.
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Збірну України на чемпіонаті Європи представляють 24 спортсмени.

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