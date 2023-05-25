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Безус і Бєсєдін у складі "Омонії" виграли Кубок Кіпру

Нікосійський клуб у 16-й раз став володарем Кубка країни.

Безус і Бєсєдін у складі "Омонії" виграли Кубок Кіпру
"Омонія"
Фото: ФК "Омонія"

Півзахисник Роман Безус та орендований у "Динамо" форвард Артем Бєсєдін у складі "Омонії" стали володарями Кубка Кіпру.

У фінальному матчі клуб зі столиці країни Нікосії з мінімальним рахунком (1:0) обіграв АЕЛ із Лімасолу.

Із українців участь у фіналі взяв лише Безус, який вийшов на поле на 79-й хвилині.

За кілька хвилин після появи на полі українця Карім Ансаріфард і забив переможний гол.

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Бесєдін був відсутній у складі через травму.

Зазначимо, що цього сезону Безус провів у складі Омонії в усіх турнірах 35 матчів, у яких забив 4 гола та зробив стільи ж асистів. На рахунку Бєсєдіна 1 гол та 1 асист у 15 поєдинках.

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