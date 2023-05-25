Безус і Бєсєдін у складі "Омонії" виграли Кубок Кіпру

Нікосійський клуб у 16-й раз став володарем Кубка країни.

Півзахисник Роман Безус та орендований у "Динамо" форвард Артем Бєсєдін у складі "Омонії" стали володарями Кубка Кіпру.

У фінальному матчі клуб зі столиці країни Нікосії з мінімальним рахунком (1:0) обіграв АЕЛ із Лімасолу.

Із українців участь у фіналі взяв лише Безус, який вийшов на поле на 79-й хвилині.

За кілька хвилин після появи на полі українця Карім Ансаріфард і забив переможний гол.

Бесєдін був відсутній у складі через травму.

16ο Κύπελλο στην τεράστια ΙΣΤΟΡΙΑ μας! ☘🏆✊ pic.twitter.com/0xdcPGUtn9 — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) May 24, 2023

Зазначимо, що цього сезону Безус провів у складі Омонії в усіх турнірах 35 матчів, у яких забив 4 гола та зробив стільи ж асистів. На рахунку Бєсєдіна 1 гол та 1 асист у 15 поєдинках.