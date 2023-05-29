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Світоліна пожертвує призові з переможного турніру WTA в Страсбурі

€38 тисяч підуть українцям.

Світоліна пожертвує призові з переможного турніру WTA в Страсбурі
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Експерша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 192) відзначилася благородним вчинком після перемоги у фіналі над росіянкою Анною Блінковою (6:2, 6:3) на турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція).

Спортсменка під час переможної промови оголосила, що всі зароблені призові з цього змагання пожертвує українським дітям, які потребують допомоги.

"Я хотіла б поділитися цією енергією з Україною, з моєю батьківщиною. Усі мої призові гроші від цього турніру підуть дітям України, яким дуже потрібна допомога в цей важкий момент.

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Я хотіла б подякувати Франції за те, що вона виконала неймовірну роботу, приймаючи українців, роблячи все можливе, щоб вони відчували, що це їхній другий дім. Величезне спасибі за все, що ви робите для нас, і разом ми побачимо світло і закінчимо цю війну", - заявила Світоліна.

На цьому турнірі Еліна заробила близько 38 тисяч євро призових.

Нагадаємо, сьогодні Світоліна розпочне виступи в основній сітці на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому раунді українка змагатиметься проти Мартіни Тревізан з Італії (№24 WTA).

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