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Україна виборола 11 медалей на етапі Кубка світу з веслування на байдарках та каное

Серед них – 3 золоті.

Україна виборола 11 медалей на етапі Кубка світу з веслування на байдарках та каное
Людмила Лузан
Фото: instagram.com/liudmilaluzan

У Познані (Польща) завершився етап Кубка світу з веслування на байдарках та каное.

Збірна України завоювала 11 медалей - 3 золоті, 3 срібні і 5 бронзові.

Людмила Лузан (каное-одиночка) завоювала два "золота" - на дистанції 200 і 500 метрів.

Також золоті медалі у українського квартету в складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова і Івана Семикіна на дистанції 500 метрів.

Срібло: Людмила Лузан та Тарас Міщук (каное-мікст, 500 м), Тарас Мазовський (каное-одиночка, 500 м), Віталій Вергелес та Андрій Рибачок (каное-двійка, 500 м).

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Бронзові медалі завоювали Олександр Зайцев в байдарці-одинаку на дистанції 200 метрів і чоловіча четвірка (Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Тарас Кузик і Володимир Савчин) на дистанції 500 метрів, Людмила Лузан та Валерія Терета (каное-двійка, 500 м), Наталій Докієнко та Олександр Зайцев (байдарка-двійка, 500 м), Валерія Терета та Тарас Мазовський (каное-мікст, 500 м).

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