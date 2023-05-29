Світоліна увірвалася до другої сотні світового рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
У першій десятці – абсолютно без змін, першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила одну позицію – тиждень ґрунтового мейджора 26-річна уродженка Нової Каховки починає з 26-ї позиції.
Зазначимо стрімкий прогрес Еліни Світоліної, яка після тріумфу на турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція) піднялася на 316 рядків і стала 192-ю.
Рейтинг WTA на 29 травня:
- Іга Швьонтек (Польща) – 8940
- Арина Соболенко (Былорусь) – 7541
- Джессіка Пегула (США) – 5205
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 5090
- Каролін Гарсія (Франція) – 5025
- Корі Гауфф (США) – 4305
- Онс Жабер (Туніс) – 3541
- Марія Саккарі (Греція) – 3391
- Дар’я Касаткіна (Росыя) – 3275
- Петра Квітова (Чехія) – 3162
...
- 26 (25). Ангеліна Калініна (Україна) – 1657
- 39. Марта Костюк (Україна) – 1225
- 66. (63). Леся Цуренко (Україна) – 883
- 83 (80). Катерина Байндль (Україна) – 748
- 144. Даяна Ястремська (Україна) – 480
- 164 (163). Дарія Снігур (Україна) – 426
- 192 (508). Еліна Світоліна (Україна) – 367
- 218 (215). Катарина Завацька (Україна) – 325.