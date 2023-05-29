Світоліна увірвалася до другої сотні світового рейтингу

Еліна за тиждень піднялася на більш ніж 300 позицій.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У першій десятці – абсолютно без змін, першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила одну позицію – тиждень ґрунтового мейджора 26-річна уродженка Нової Каховки починає з 26-ї позиції.

Зазначимо стрімкий прогрес Еліни Світоліної, яка після тріумфу на турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція) піднялася на 316 рядків і стала 192-ю.

Рейтинг WTA на 29 травня:

Іга Швьонтек (Польща) – 8940 Арина Соболенко (Былорусь) – 7541 Джессіка Пегула (США) – 5205 Олена Рибакіна (Казахстан) – 5090 Каролін Гарсія (Франція) – 5025 Корі Гауфф (США) – 4305 Онс Жабер (Туніс) – 3541 Марія Саккарі (Греція) – 3391 Дар’я Касаткіна (Росыя) – 3275 Петра Квітова (Чехія) – 3162

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