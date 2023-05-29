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Світоліна увірвалася до другої сотні світового рейтингу

Еліна за тиждень піднялася на більш ніж 300 позицій.

Світоліна увірвалася до другої сотні світового рейтингу
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У першій десятці – абсолютно без змін, першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила одну позицію – тиждень ґрунтового мейджора 26-річна уродженка Нової Каховки починає з 26-ї позиції.

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Зазначимо стрімкий прогрес Еліни Світоліної, яка після тріумфу на турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція) піднялася на 316 рядків і стала 192-ю.

Рейтинг WTA на 29 травня:

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 8940
  2. Арина Соболенко (Былорусь) – 7541
  3. Джессіка Пегула (США) – 5205
  4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5090
  5. Каролін Гарсія (Франція) – 5025
  6. Корі Гауфф (США) – 4305
  7. Онс Жабер (Туніс) – 3541
  8. Марія Саккарі (Греція) – 3391
  9. Дар’я Касаткіна (Росыя) – 3275
  10. Петра Квітова (Чехія) – 3162

...

  • 26 (25). Ангеліна Калініна (Україна) – 1657
  • 39. Марта Костюк (Україна) – 1225
  • 66. (63). Леся Цуренко (Україна) – 883
  • 83 (80). Катерина Байндль (Україна) – 748
  • 144. Даяна Ястремська (Україна) – 480
  • 164 (163). Дарія Снігур (Україна) – 426
  • 192 (508). Еліна Світоліна (Україна) – 367
  • 218 (215). Катарина Завацька (Україна) – 325.
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