"Дніпро-1" приніс офіційні вибачення за бійку в матчі з "Шахтарем"

Після цього матчу "гірники" стали недосяжними для суперників у чемпіонаті України.

У центральному матчі 29-го туру та всього другого кола УПЛ зустрілися "Шахтар" та "Дніпро-1".

Матч завершився розгромною перемогою "гірників" – 3:0, що дозволило донецькому клубу здобути золоті медалі.

Зазначимо, що у компенсований час матчу сталася масова бійка. В результаті арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала 6 червоних карток.

Клуб "Дніпро-1" приніс вибачення за цей інцідент.

"Спортивний клуб “Дніпро-1” приносить свої вибачення за прикрий інцидент, що відбувся наприкінці матчу проти ФК “Шахтар” 28.05.2023. На жаль, свідками виходу емоцій з-під контролю стали тисячі телеглядачів.

Розуміємо і самі стоїмо на тих позиціях, що подібним вчинкам не місце у футболі та взагалі у спорті. Керівництво клубу та тренерський штаб вже провели бесіду з футболістами про неприпустимість подібного. Буде вжито і дисциплінарні заходи.

Якими б не були провокації, на футбольному полі усі мають контролювати емоції. Сподіваємося, органи футбольного правосуддя України дадуть належну оцінку діям та провокаціям з боку усіх учасників сутички", - зокрема йдеться у заяві клубу.