Мудрик отримав нового головного тренера

6-разовий чемпіон Англії клуб "Челсі" назвав ім'я нового головного тренера.

Ним став 51-річний аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, інформує клубна пресслужба.

Сторони підписали дворічний контракт з опцією продовження ще на рік.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Останнім місцем роботи Почеттіно був ПСЖ, звідки його звільнили влітку 2022 року. До цього він понад 5 років тренував інший лондонський клуб - "Тоттенгем".

Нагадаємо, що у сезон-2022/23 "пенсіонери" входили з німцем Томасом Тухелем в якості коуча, якого змінив Грем Поттер. Але й 48-річний англієць не доопрацював до кінця сезону. У квітні його змінив тимчасовий наставник Френк Лемпард, контракт із яким був розрахований до закінчення поточного сезону.

За підсумками сезону "Челсі" посів лише 12-е місце і пропустить наступний єврокубковий сезон.

За лондонців с зими виступає українець Михайло Мудрик.