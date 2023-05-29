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Мудрик отримав нового головного тренера

"Челсі" назначив Почеттіно головним тренером.

Мудрик отримав нового головного тренера
Маурісіо Почеттіно
Фото: chelseafc.com

6-разовий чемпіон Англії клуб "Челсі" назвав ім'я нового головного тренера.

Ним став 51-річний аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, інформує клубна пресслужба.

Сторони підписали дворічний контракт з опцією продовження ще на рік.

Останнім місцем роботи Почеттіно був ПСЖ, звідки його звільнили влітку 2022 року. До цього він понад 5 років тренував інший лондонський клуб - "Тоттенгем".

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Нагадаємо, що у сезон-2022/23 "пенсіонери" входили з німцем Томасом Тухелем в якості коуча, якого змінив Грем Поттер. Але й 48-річний англієць не доопрацював до кінця сезону. У квітні його змінив тимчасовий наставник Френк Лемпард, контракт із яким був розрахований до закінчення поточного сезону.

За підсумками сезону "Челсі" посів лише 12-е місце і пропустить наступний єврокубковий сезон.

За лондонців с зими виступає українець Михайло Мудрик.

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