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Слідом за Мудриком ще один футболіст "Шахтаря" перебрався до АПЛ

Тете уклав контракт із "Лестером".

Тете
Тете

Вінгер "Шахтаря" Тете офіційно до кінця сезону орендовано клубом Англійської прем'єр-ліги "Лестером", повідомляє пресслужба "лисиць".

Нагадаємо, права на Тете належать "Шахтарю", але контракт бразильця з клубом закінчується наприкінці 2023 року. Отже, найімовірніше, гравець залишить "гірників" улітку як вільний агент.

Першу половину сезону Тете провів у "Ліоні", де забив 6 м'ячів та зробив 5 асистів у 19 матчах.

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