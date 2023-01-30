Тете

Вінгер "Шахтаря" Тете офіційно до кінця сезону орендовано клубом Англійської прем'єр-ліги "Лестером", повідомляє пресслужба "лисиць". Welcome to Leicêster, Tetê! 🦊 pic.twitter.com/aZVJK7wlun — Leicester City (@LCFC) January 29, 2023

Нагадаємо, права на Тете належать "Шахтарю", але контракт бразильця з клубом закінчується наприкінці 2023 року. Отже, найімовірніше, гравець залишить "гірників" улітку як вільний агент.

Першу половину сезону Тете провів у "Ліоні", де забив 6 м'ячів та зробив 5 асистів у 19 матчах.