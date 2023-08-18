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"Динамо" вийшло у плей-оф Ліги конференцій УЄФА

Кияни пройшли кіпрський "Аріс".

"Динамо" вийшло у плей-оф Ліги конференцій УЄФА
Фото: fcdynamo.kiev.ua

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" приймало "Аріс" і здобуло в основний час вольову перемогу – 2:1. Голи у господарів забили Назар Волошин (45-я хвилина) і Олександр Караваєв (85), у гостей – Невен Джурасек (39).

З урахуванням першого матчу (0:1) було призначено додатковий час, у якому голів команди не забивали.

У серії пенальті нерви міцніше виявилися у підопічних Мірчі Луческу - 6:5.

Для попадання до групового етапу турніру киянам необхідно в раунді плей-оф пройти "Бешикташ".

Матчі відбудуться 24 та 31 серпня.

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