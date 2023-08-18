Роман у другому таймі був у вогні.

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій бельгійський "Брюгге" українця Романа Яремчука зустрічався на виїзді з ісландським "Акюрейрі" і здобув перемогу з аналогічним тижневої давнини рахунком – 5:1.

Героєм поєлинка став саме Яремчук, який оформив хет-трик.

GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Roman Yaremchuk) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Roman Yaremchuk) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

GOAL! KA Akureyri 1-5 Club Brugge (75 Roman Yaremchuk) Top: 2-10

hattrick pic.twitter.com/4XdO5pQQNa — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Зазначимо. Роман вперше у сезоні вийшов на поле у стартовому складі "Брюгге".

Тепер на рахунку Яремчука чотири голи у чотирьох матчах за бельгійську команду в нинішньому сезоні.

У раунді плей-оф кваліфікації ЛК "Брюгге" зустрінеться з іспанською "Осасуною". Матчі пройдуть 24 та 31 серпня.