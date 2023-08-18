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Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА

Роман у другому таймі був у вогні.

Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
Роман Яремчук
Фото: ФК "Брюгге"

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій бельгійський "Брюгге" українця Романа Яремчука зустрічався на виїзді з ісландським "Акюрейрі" і здобув перемогу з аналогічним тижневої давнини рахунком – 5:1.

Героєм поєлинка став саме Яремчук, який оформив хет-трик.

Зазначимо. Роман вперше у сезоні вийшов на поле у стартовому складі "Брюгге". 

Тепер на рахунку Яремчука чотири голи у чотирьох матчах за бельгійську команду в нинішньому сезоні.

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У раунді плей-оф кваліфікації ЛК "Брюгге" зустрінеться з іспанською "Осасуною". Матчі пройдуть 24 та 31 серпня.

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