"Інтер Маямі" завоювал Кубок ліг-2023.
У фіналі флоридський клуб переміг по пенальті "Нешвілл" – 1:1 (пенальті – 10:9).
Своїм черговим шедевральним голом відзначився Ліонель Мессі.
Зазначимо, для флоридського клубу – це перший континентальний трофей в історії.
У свою чергу, для Мессі цей трофей став 44-м у кар'єрі. Більшість із них він виграв у "Барселоні".
🏆 Congrats to Leo Messi for becoming the joint most decorated footballer of all time!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2023
44 Trophies. Proud to be part of this incredible story. 🐐💙❤️ pic.twitter.com/ELt30oZxsb
Він став найтитулованішим гравцем, перевершивши рекорд свого колишнього одноклубника Дані Алвеса.
Вітаємо Лео Мессі з тим, що він став найтитулованішим футболістом в історії! 44 трофеї. Пишаємося бути частиною цієї неймовірної історії", – написано у соцмережах "Барси".
Українець Сергій Кривцов відіграв за переможців весь матч, а в післяматчевій лотереї реалізував шостий удар.