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Кривцов допоміг Мессі стати найтитулованішим футболістом у світі

"Інтер Майамі" завоював дебютний титул в історії річки.

Кривцов допоміг Мессі стати найтитулованішим футболістом у світі
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

"Інтер Маямі" завоювал Кубок ліг-2023.

У фіналі флоридський клуб переміг по пенальті "Нешвілл" – 1:1 (пенальті – 10:9).

Своїм черговим шедевральним голом відзначився Ліонель Мессі.

Зазначимо, для флоридського клубу – це перший континентальний трофей в історії.

У свою чергу, для Мессі цей трофей став 44-м у кар'єрі. Більшість із них він виграв у "Барселоні".

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Він став найтитулованішим гравцем, перевершивши рекорд свого колишнього одноклубника Дані Алвеса.

Вітаємо Лео Мессі з тим, що він став найтитулованішим футболістом в історії! 44 трофеї. Пишаємося бути частиною цієї неймовірної історії", – написано у соцмережах "Барси".

Українець Сергій Кривцов відіграв за переможців весь матч, а в післяматчевій лотереї реалізував шостий удар.

Фото: EPA/UPG

Highlights матчу "Інтер Майамі" - "Нешвілл".

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