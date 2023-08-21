"Інтер Маямі" завоювал Кубок ліг-2023.

У фіналі флоридський клуб переміг по пенальті "Нешвілл" – 1:1 (пенальті – 10:9).

Своїм черговим шедевральним голом відзначився Ліонель Мессі.

Зазначимо, для флоридського клубу – це перший континентальний трофей в історії.

У свою чергу, для Мессі цей трофей став 44-м у кар'єрі. Більшість із них він виграв у "Барселоні".

🏆 Congrats to Leo Messi for becoming the joint most decorated footballer of all time!



44 Trophies. Proud to be part of this incredible story. 🐐💙❤️ pic.twitter.com/ELt30oZxsb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2023

Він став найтитулованішим гравцем, перевершивши рекорд свого колишнього одноклубника Дані Алвеса.

Вітаємо Лео Мессі з тим, що він став найтитулованішим футболістом в історії! 44 трофеї. Пишаємося бути частиною цієї неймовірної історії", – написано у соцмережах "Барси".

Українець Сергій Кривцов відіграв за переможців весь матч, а в післяматчевій лотереї реалізував шостий удар.

Фото: EPA/UPG

Highlights матчу "Інтер Майамі" - "Нешвілл".