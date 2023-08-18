Організатори US Open-2023 проведуть благодійний матч на підтримку України

Організатори Відкритого чемпіонату США оголосили, що 23 серпня проведуть в Нью-Йорку благодійний матч на підтримку України, повідомляє xsport.ua.
Учасниками заходу стануть перша ракетка світу Карлос Алькарас і перша ракетка України Еліна Світоліна. Також планують взяти участь третя ракетка планети Джессіка Пегула, півфіналіст US Open-2022 Френсіс Тьяфу, американець Френсіс Юбенкс, фіналіст Wimbledon-2021 Маттео Берреттіні і легендарний Джон Макінрой.
Всі виручені кошти будуть передані до Фонду допомоги постраждалим в Україні GlobalGiving.