Організатори US Open-2023 проведуть благодійний матч на підтримку України

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Організатори Відкритого чемпіонату США оголосили, що 23 серпня проведуть в Нью-Йорку благодійний матч на підтримку України, повідомляє xsport.ua.

Учасниками заходу стануть перша ракетка світу Карлос Алькарас і перша ракетка України Еліна Світоліна. Також планують взяти участь третя ракетка планети Джессіка Пегула, півфіналіст US Open-2022 Френсіс Тьяфу, американець Френсіс Юбенкс, фіналіст Wimbledon-2021 Маттео Берреттіні і легендарний Джон Макінрой.

Всі виручені кошти будуть передані до Фонду допомоги постраждалим в Україні GlobalGiving.