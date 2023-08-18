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Президент World Athletics оцінив можливість виступу російських та білоруських легкоатлетів на Олімпіаді-2024

Президент World Athletics оцінив можливість виступу російських та білоруських легкоатлетів на Олімпіаді-2024
Себастьян Коу
Фото: EPA/UPG

Президент Міжнародної легкоатлетичної федерації (World Athletics) Себастьян Коу поділився думками про потенційну участь російських та білоруських легкоатлетів на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Я продовжую стежити за подіями в Україні зі спеціальною робочою групою. Наша позиція з Радою дуже чітка з міркувань чесної конкуренції. Я був би дуже здивований, якби нова Рада змінила б свою позицію. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією, але участь росіян і білорусів в Олімпіаді-2024 поки що виглядає малоймовірною", - цетує Коуxsport.ua.

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Зазначимо, що Коу нещодавно був переобраний на новий термін.

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