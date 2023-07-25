У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
ГоловнаСпорт

Кесиль завоював 21-у олімпійську ліцензію для України

Денис - у фіналі 200 м батерфляєм ЧС-2023.

Кесиль завоював 21-у олімпійську ліцензію для України
Денис Кесиль
Фото: one.kr.ua

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у Фукуоці (Японія), український плавець Денис Кесиль вийшов у фінал на дистанції 200 метрів батерфляєм.

Крім того, 22-річний криворожанін ще відзначився завоюванням олімпійської ліцензії - напередодні в одному з запливів він показав результат 1:55,78, тим самим виконав олімпійський норматив.

Кесиль став четвертим представником українського плавання, який зміг відібратися на Олімпіаду-2024. Раніше кваліфікаційні нормативи виконали Михайло Романчук (400/800/1500 м вільним стилем), Олександр Желтяков (200 м на спині) і Владислав Бухов (50 м вільним стилем).

Підписуйтесь на наш Google News

В цілому, це 21-а ліцензія для України у Париж. Наша країна буде гарантовано представлена у таких дисциплінах як: легка атлетика (6), плавання (6), стрільба (4), стрибки у воду (2), бокс (1), сучасне п’ятиборство (1) та футбол (1).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies