Кесиль завоював 21-у олімпійську ліцензію для України

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у Фукуоці (Японія), український плавець Денис Кесиль вийшов у фінал на дистанції 200 метрів батерфляєм.

Крім того, 22-річний криворожанін ще відзначився завоюванням олімпійської ліцензії - напередодні в одному з запливів він показав результат 1:55,78, тим самим виконав олімпійський норматив.

Кесиль став четвертим представником українського плавання, який зміг відібратися на Олімпіаду-2024. Раніше кваліфікаційні нормативи виконали Михайло Романчук (400/800/1500 м вільним стилем), Олександр Желтяков (200 м на спині) і Владислав Бухов (50 м вільним стилем).

В цілому, це 21-а ліцензія для України у Париж. Наша країна буде гарантовано представлена у таких дисциплінах як: легка атлетика (6), плавання (6), стрільба (4), стрибки у воду (2), бокс (1), сучасне п’ятиборство (1) та футбол (1).