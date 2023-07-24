Лідера збірної України з фехтування зняли з чемпіонату світу через участь росіян, - ЗМІ

Ігор Рейзлін раніше був у заявці.

У чемпіонаті світу-2023 з фехтування у Мілані не візьме участь олімпійський призер Ігор Рейзлін, повідомляє xsport.ua.

Українець не стартує в індивідуальній шпазі через участь представників Росії Вадима Анохіна та Артема Саркісяна.

Прізвище Рейзліна зникло із заявки. Ймовірно, це пов'язано із заявою президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева, який повідомив, що Україна пропустить усі особисті змагання на ЧС із фехтування, де будуть представлені росіяни та білоруси.

З цієї ж причини українські шпажистки Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва не взяли участь у Мілані в індивідуальних змаганнях, через участь росіянок Яни Бекмурзової та Поліни Хаертінової. Хоча раніше українські шпажистки було внесено до заявки особистого турніру на ЧС-2023.