Українськи судді відпрацюють на матчі жіночого Чемпіонату світу-2023

Україна буде представлена на жіночому чемпіонаті світу-2023, який проходитиме в Австралії та Новій Зеландії.

Як повідомляє isport.ua, Катерина Монзуль та Марина Стрілецька отримали призначення на жіночий мундіаль.

Українські арбітрині обслужать матч першого туру групи Е між Нідерландами та Португалією, який відбудеться у неділю, 23 липня. Початок зустрічі запланований на 10:30 за київським часом.

На початку року Монзуль та Стрілецька потрапили до списку офіційних осіб, які працюватимуть на жіночому чемпіонаті світу. Монзуль була визначена у ролі головної арбітрині, а Стрілецька – у ролі асистентки.

Варто зазначити, що для Катерини цей чемпіонат світу стане вже третім у кар'єрі (2015, 2019). Для Стрілецької цей турнір буде другим - раніше вона працювала у бригаді Монзуль у 2019 році.