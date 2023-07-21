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Українськи судді відпрацюють на матчі жіночого Чемпіонату світу-2023

Монзуль та Стрілецька обслужать поєдинок Нідерланди – Португалія.

Українськи судді відпрацюють на матчі жіночого Чемпіонату світу-2023
Катерина Монзуль (праворуч) і Марина Стрілецька
Фото: shakhtar.com

Україна буде представлена на жіночому чемпіонаті світу-2023, який проходитиме в Австралії та Новій Зеландії.

Як повідомляє isport.ua, Катерина Монзуль та Марина Стрілецька отримали призначення на жіночий мундіаль.

Українські арбітрині обслужать матч першого туру групи Е між Нідерландами та Португалією, який відбудеться у неділю, 23 липня. Початок зустрічі запланований на 10:30 за київським часом.

На початку року Монзуль та Стрілецька потрапили до списку офіційних осіб, які працюватимуть на жіночому чемпіонаті світу. Монзуль була визначена у ролі головної арбітрині, а Стрілецька – у ролі асистентки.

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Варто зазначити, що для Катерини цей чемпіонат світу стане вже третім у кар'єрі (2015, 2019). Для Стрілецької цей турнір буде другим - раніше вона працювала у бригаді Монзуль у 2019 році.

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