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Російського волейболіста дискваліфікували за порушення антидопінгових правил

Олександр Кімеров прийняв санкції FIVB.

Російського волейболіста дискваліфікували за порушення антидопінгових правил
Фото: FIVB

Російський волейболіст Олександр Кімеров визнав провину в порушенні антидопінгових правил, через що його дискваліфікували на два роки, повідомляє пресслужба Міжнародної федерації волейболу (FIVB).

Кімеров виступає за клуб "Ярославич". У його пробах 2013-2014 років, зданих у позазмагальний період, виявили сліди кленбутеролу та дегідрохлорметилтестостерону.

Його дискваліфікація відраховується з 9 грудня 2022 року та триватиме до 8 грудня 2024 року.

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Нагадаємо, у квітні Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) дискваліфікувало на два роки дев'ять борців із РФ за порушення антидопінгових правил.

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