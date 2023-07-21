Російського волейболіста дискваліфікували за порушення антидопінгових правил

Російський волейболіст Олександр Кімеров визнав провину в порушенні антидопінгових правил, через що його дискваліфікували на два роки, повідомляє пресслужба Міжнародної федерації волейболу (FIVB).

Кімеров виступає за клуб "Ярославич". У його пробах 2013-2014 років, зданих у позазмагальний період, виявили сліди кленбутеролу та дегідрохлорметилтестостерону.

Його дискваліфікація відраховується з 9 грудня 2022 року та триватиме до 8 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у квітні Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) дискваліфікувало на два роки дев'ять борців із РФ за порушення антидопінгових правил.