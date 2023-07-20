Європарламент закликав МОК не допускати росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі

Комітет Європарламенту із закордонних справ закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати російських та білоруських спортсменів до літніх Олімпійських ігор у Парижі, повідомляє xsport.ua.

"Депутати Європарламенту закликають МОК та інші міжнародні спортивні федерації не допускати спортсменів із РФ та РБ до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі чи будь-яких інших міжнародних спортивних заходах", - йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо, у лютому Європарламент уже звертався до МОКу з аналогічним запитом. Наразі відомо, що питання про допуск росіян та білорусів на Олімпіаду вирішиться не раніше жовтня поточного року.