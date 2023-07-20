Після ганьби у Лізі чемпіонів керівництво "Ференцвароша" відправило росіянина Черчесова у відставку

"Ференцварош" звільнив Станіслава Черчесова з посади головного тренера, повідомляє прес-служба венегерського клубу.

Це сталося відразу після нищівної, ганебної домашньої поразки "Ференцвароша" у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від скромного фарерського клубу "Клаксвік" - 0:3.

З урахуванням першого матчу (0:0) угорський клуб залишив турнір.

Екс-наставник збірної Росії очолив "Ференцварош" у грудні 2021 року. Під його керівництвом Fradi у сезоні-2021/22 оформили "золотий дубль". А в жовтні 2022 року вперше за 47 років Черчесов вивів "Ференцварош" у весняну стадію єврокубків, вийшовши до 1/8 фіналу Ліги Європи з групи з "Монако", "Трабзонспором" та "Црвеною Звездою".