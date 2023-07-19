"Шахтар" підписав чергового Педріньйо

21-річний захисник Педріньйо переходить до "Шахтаря", повідомляє пресслужба "гірників".

Угода донецького клубу з гравцем діятиме до 30 червня 2028 року.

Педріньйо – вихованець бразильської "Віторії", за головну команду дебютував у сезоні-2020 і відіграв 35 матчів. У вересні 2021-го перейшов до "Атлетіко Паранаенсе", у складі якого за 2 неповні роки провів 69 поєдинків (зробив 2 асисти).

У минулому сезоні Педріньйо був футболістом основного складу "Атлетіко Паранаенсе", узявши участь у 22 матчах команди в усіх турнірах (3 гри в Кубку Лібертадорес, 4 – у чемпіонаті Бразилії, 2 – у Кубку Бразилії, 13 – у чемпіонаті Паранаенсе).

Зазначимо, у складі "Шахтаря" офіційно виступає ще один Педріньо, але 25-річний гравець орендований "Атлетіко Мінейро".