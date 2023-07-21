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"Ворскла" дізналася суперника з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій

Напередодні пройшли поєдинки у відповідь першого раунду кваліфікації.

"Ворскла" дізналася суперника з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій
Фото: ФК "Діла"

Напередодні відбулися матчі відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Зокрема, грузинська "Діла" приймала "Дунайську Стреду".

Матч завершився перемогою господарів – 2:0. З урахуванням результату першого поєдинку, виграного словацьким клубом (2:1), до наступного раунду турніра вийшов грузинський клуб і автоматично став суперником полтавської "Ворскли".

З українськими клубами "Діла" ніколи не перетиналась в офіційних матчах.

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Додамо, що за "Ділу" виступають два українці: голкіпер Євген Кучеренко і нападник Микола Ковталюк.

Матчі відбудуться 27 липня та 3 серпня.

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