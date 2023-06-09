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Жіноча збірна України з футболу опустилася на один рядок у рейтингу ФІФА

Українки посідають 33-е місце.

Жіноча збірна України з футболу опустилася на один рядок у рейтингу ФІФА
Фото: УАФ

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала рейтинг національних жіночих збірних, в якому збірна України, опустившись на один рядок, посідає 33-у позицію, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Першу трійку світового рейтингу займають США, Німеччина та Швеція.

Серед представників УЄФА Україна знаходиться на 22-му місці. 

Цього року жіноча збірна обіграла у спарингу збірну Естонії (98-а позиція) з рахунком 1:0, а на 7 липня запланувала ще один контрольний матч - із Португалією (21) у Порту.

Зустріч відбудеться під час липневого навчально-тренувального збору, який стане для української команди етапом підготовки до офіційних поєдинків дебютної жіночої Ліги націй.

Нагадаємо, за результатами жеребкування жіноча збірна України потрапила до квартету В3, де її суперниками є Польща (31), Сербія (34) та Греція (62).

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