В українському баскетболі буде повернено ліміт на легіонерів

В сезоні Суперліги-2023/24 у заявці на матч можуть перебувати не більше трьох іноземців.

6 червня відбулось засідання Виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ), під час якого було прийнято декілька рішень щодо проведення наступного сезону Суперліги-2023/24, повідомляє пресслужба ФБУ.

Зокрема, було ухвалено рішення про повернення ліміту на легіонерів. У чемпіонаті-2023/24 у технічній заявці команди на гру можуть бути присутніми до трьох легіонерів. При цьому три іноземці можуть одночасно опинитися на майданчику.

Нагадаємо, в минулому сезоні ліміту на іноземних гравців в чемпіонаті України не було. В сезоні 2021/22 під час змагань чоловічих Чемпіонату та Кубку України у складах команд клубів Суперліги в технічній заявці на гру можна було заявити не більше 5 легіонерів.