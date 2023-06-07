ПАОК не продовжуватиме оренду з польським легіонером "Динамо"

Томаш Кендзьора дізнався про це з інтернету.

Грецький ПАОК не став продовжувати оренду захисника "Динамо" Томаша Кендзьори, повідомляє Sport.pl.

“Я не знаю, в чому річ. Перед закінченням сезону я розмовляв зі спортивним директором і отримав трохи інше повідомлення. Про рішення клубу я дізнався з інтернету”, - прокоментував цю подію сам Томаш.

Поляк повернеться до "Динамо", його контракт із киянами діє ще рік.

Кендзьора приєднався до ПАОК у січні 2023 року. Гравець збірної Польщі провів 10 матчів за грецьку команду, яку тренує син Мірчи Луческу Разван, та забив один гол.

ПАОК посів четверте місце у чемпіонаті Греції. "Динамо" також фінішувало четвертим в УПЛ.