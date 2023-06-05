Україна виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики у Брно

Україна здобула вісім медалей і виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики в Брно (Чехія), повідомляє sportarena.com.
Причому “синьо-жовтих” представляли лише дві гімнастки: Христина Погранична та Поліна Городнича.
За підсумками кваліфікаційних виступів українські художниці відібралися до всіх індивідуальних фіналів.
За підсумками індивідуального багатоборства Погранична виграла золоту медаль. Так само перше місце українка посіла у фіналах із м’ячем, булавами та стрічкою. Окрім перших місць гімнастка виграла друге місце у фіналі з обручем.
Бронзовою призеркою у багатоборстві стала Городнича. У фіналах з булавою та стрічкою вона посіла другі місця.
Художня гімнастика. Гран-прі. Брно, Чехія.
- Україна – 8 медалей (4+3 +1)
- Німеччина – 2 (1+0+1)
- Болгарія – 3 (0+2+1)
- Угорщина – 1 (0+0+1)
- Іспанія – 1 (0+0+1)
- Франція – 1 (0+0+1).