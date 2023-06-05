Україна виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики у Брно

Україна здобула вісім медалей і виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики в Брно (Чехія), повідомляє sportarena.com.

Причому “синьо-жовтих” представляли лише дві гімнастки: Христина Погранична та Поліна Городнича.

За підсумками кваліфікаційних виступів українські художниці відібралися до всіх індивідуальних фіналів.

За підсумками індивідуального багатоборства Погранична виграла золоту медаль. Так само перше місце українка посіла у фіналах із м’ячем, булавами та стрічкою. Окрім перших місць гімнастка виграла друге місце у фіналі з обручем.

Бронзовою призеркою у багатоборстві стала Городнича. У фіналах з булавою та стрічкою вона посіла другі місця.

Художня гімнастика. Гран-прі. Брно, Чехія.