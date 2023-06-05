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Україна виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики у Брно

Українки виграли 8 медалей.

Україна виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики у Брно
Фото: UGF

Україна здобула вісім медалей і виграла медальний залік Гран-прі з художньої гімнастики в Брно (Чехія), повідомляє sportarena.com.

Причому “синьо-жовтих” представляли лише дві гімнастки: Христина Погранична та Поліна Городнича.

За підсумками кваліфікаційних виступів українські художниці відібралися до всіх індивідуальних фіналів.

За підсумками індивідуального багатоборства Погранична виграла золоту медаль. Так само перше місце українка посіла у фіналах із м’ячем, булавами та стрічкою. Окрім перших місць гімнастка виграла друге місце у фіналі з обручем.

Бронзовою призеркою у багатоборстві стала Городнича. У фіналах з булавою та стрічкою вона посіла другі місця.

Художня гімнастика. Гран-прі. Брно, Чехія.

  1. Україна – 8 медалей (4+3 +1)
  2. Німеччина – 2 (1+0+1)
  3. Болгарія – 3 (0+2+1)
  4. Угорщина – 1 (0+0+1)
  5. Іспанія – 1 (0+0+1)
  6. Франція – 1 (0+0+1).
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