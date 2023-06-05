Для цього українці довелося двічі поспіль обіграти росіянок.

Експерша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 192) у завзятому двогодинному поєдинку обіграла представницю Росії Дар'ю Касаткіну (WTA 9) 6:4, 7:6 (7-5) і вийшла до чвертьфіналу Rolan Garros.

Це була 7-ма очна зустріч суперниць, Еліна поки що не програвала.

Кращі моменти.

Для Світоліни це 9-й чвертьфінал турнірів серії Grand Slam, з яких 4 припадають на Roland Garros.

За право зіграти у півфіналі українка посперечається з другою ракеткою світу білоруською Ариною Соболенко. Матч відбудеться завтра.

Нагадаємо, у третьому раунді французького мейджора Світоліна обіграла ще одну росіянку Ганну Блінкову.